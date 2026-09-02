Alanya'da safari denetiminde 5 araca 233 bin lira ceza kesildi
Alanya'da jandarma ekipleri safari turlarında kullanılan araçlara yönelik denetim yaptı. Kestel Mahallesi'nde kurallara uymayan 5 araç sahibine toplam 233 bin lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 5 safari araç sahibine cezai işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde, safari turlarında kullanılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 23 araçta denetim yaparak kurallara uymayan 5 araç sahibine 233 bin lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA
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