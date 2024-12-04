Alanya'da Sahte İçki Üreticisi Tutuklandı

Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol imalatı yapıp, satan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 650 litre sahte içki, 28 alkol mayası, 400 pet şişe, 4 alkolmetre, hassas terazi ve alkol test kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu V.I, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.?