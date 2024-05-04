Alanya\'da şarampole devrilen otomobilde sürücü yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.D. (29) idaresindeki otomobil, Elikesik Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu bölgeden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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