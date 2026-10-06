Alanya'da şase numarası kazınmış çalıntı motosikleti kullanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sürerken, şüphe üzerine durdurulan bir motosiklette yapılan kontrolde, şase numarasının kazındığı ve aracın aynı olayda çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Sürücü E.G. (17) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.