Alanya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Alanya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

24.03.2025 22:16
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Antalya'nın Alanya ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

Mary Hotels ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Teşkilatı işbirliğinde şehit aileleri ve gaziler Türkler Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Burada konuşan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, şehit yakınları, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olma imkanı veren iftar organizasyonlarına katılmaya özen gösterdiğini dile getirdi.

Bu etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu ifade eden Taş, birlikteliği sağlayan, şehit yakınları ve gazileri unutmayan, değer veren Mary Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Kara'nın özel bir teşekkürü hak ettiğini kaydetti.

Kendisinin de Çanakkale şehidi bir dedenin neslinden geldiğini vurgulayan Taş, "Dünyadaki en yüksek rütbeye aileleriniz kavuştu. Öbür dünyada da yine en yüksek rütbeye ulaşan, vatanı, milleti için üstüne düşen bütün sorumluluğu yapan şehitlerimiz, gazilerimiz için ne söylesek azdır. Minnettarız... Sizlerin bu fedakarlığı omuzlarımıza daha fazla sorumluluk yüklüyor, milletimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışma isteği uyandırıyor. O yüzden sizlere yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mary Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Kara da şehit ailesi, yakınları ve gazileri ile iftar programında bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Böylesi değerli bir ayda bu birlikteliğe vesile olan EMŞAV'a da teşekkür eden Kara, "Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bizler nelere, hangi değerlere sahip olduğumuzu iyi biliyoruz. Bunu da yaşatmak istiyoruz. Şehitlerimizi asla unutturmayacağız, hatıraları her daim yaşayacak. Bu çorbada az da olsa tuzumuz varsa biz de gururlanmış oluruz." diye konuştu.

EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban ise vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Çoban, Mary Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Kara'ya iftar programına katkıları için teşekkür plaketi takdim etti.

Programa, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev de katıldı.

Kaynak: AA

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