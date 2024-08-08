Alanya'da silahlı yağma suçundan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında silahla yağma suçundan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu doğrultuda silahla yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (48) ikametinde yakalandı.
Hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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