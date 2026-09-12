Alanya'da sup tahtalarıyla denizde mikroplastik temizliği yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında kıyı ve deniz temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi öncülüğünde Alanya Kent Konseyi, Akdeniz Çevre Platformu ve kentteki sup board işletmelerinin katkılarıyla Kızılkule önü Soğuk Kapı Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve plastik kirliliğine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Etkinliğe, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Akdeniz Çevre Platformu Başkanı Sera Öner, belediye müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizm tesisleri çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Soğuk Kapı Plajı'ndan sup tahtalarıyla denize açılan katılımcılar, balık kepçelerine geçirilen özel kumaş parçaları yardımıyla deniz suyundaki mikroplastikleri gözlemleyerek sudan uzaklaştırma çalışması yaptı.

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Uyar, deniz kirliliğinin çoğunlukla karasal etkenlerden kaynaklandığını belirtti.

Mikroplastik kirliliğinin geleceği tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çeken Uyar, Antalya Valiliğinin önderliğinde bilimsel araştırma yürüttüklerini ve denizden alınan numune testlerinde kirliliğin çoğunlukla ithal plastik kaynaklı olduğunun belirlendiğini kaydetti. Uyar, yapılan çalışmalar neticesinde ilgili işletmelere yaptırımlar uygulandığını bildirdi.