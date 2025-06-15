Alanya'da Tehlikeli Bisiklet Yolculuğu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir bisiklet sürücüsünün TIR'ın arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolcuk, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Türkler'den Alanya istikametine ilerleyen TIR'ın arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. Trafiği tehlikeye atan bisikletli sürücünün yolculuğu, çevredeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.