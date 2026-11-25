Alanya'da telefonla aradıkları kadını dolandırdılar! 5 şüpheli cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da bir kadını telefonla arayarak 2 milyon TL dolandıran 5 kişi tutuklandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadını 2 milyon TL dolandıran 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Halil Uğurlu (30), Muhammed Kerim Ağas (20), Özgür Kılıç (28), Onur Özdemir (29) ve Dursun Kara (38) tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?