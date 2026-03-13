Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Tosmur Mahallesi Sahil Yolu'nda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alman uyruklu H.B'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alanya'da dün M.Ö'nün kullandığı motosiklet ile yabancı uyruklu H.B. (72) idaresindeki 07 MC 2189 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi Sahil Yolu'nda çarpışmıştı. Kazada motosikletteki Mehdi Akdağ (23) ölmüş, sürücü M.Ö. ise yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?