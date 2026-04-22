Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen K.A.D., M.T. ile H.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 75 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.