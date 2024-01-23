 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheliden Bir Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheliden Bir Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine arama yaptıkları park halindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirdi. Araçtaki 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheliden Bir Tutuklandı
23.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları park halindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Payallar Mahallesi'nde park halinde olan ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada 63,11 gram sentetik uyuşturucu, 2,77 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu öğütme makinası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ş, C.K, M.N, Y.K ve E.G. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Antalya, Alanya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheliden Bir Tutuklandı - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:11:00. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheliden Bir Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement