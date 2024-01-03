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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adresinde uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonları ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Alanya\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
03.01.2024 - 18:43,  Güncelleme: 18:43
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il dışından ilçeye uyuşturucu getirdikleri tespit edilen şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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