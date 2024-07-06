Alanya'da Yanıcı Maddeyle Kundaklanan Tırda Hasar Oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yanıcı maddeyle kundaklandığı öne sürülen tırda hasar oluştu.
Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki 07 YLD 73 plakalı tırının yandığını gören M.P. (52), durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, tırın yanıcı madde dökülerek kundaklandığını tespit etti.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.
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