Alanya'da Yaya Trafik Kazası: Bir Ölü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda otomobilin çarptığı yaya Yaşar Gören (54), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İ.Y. (60) yönetimindeki 07 NBA 15 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gören, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gören'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili adli tahkikat başlattı.