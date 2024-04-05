Alanya'da yerleşik yabancılar iftar programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da yerleşik yabancılar iftar programında buluştu

Alanya\'da yerleşik yabancılar iftar programında buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye ve ilçe müftülüğü, yerleşik yabancıları iftar programında bir araya getirdi. Programa Alanya Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı gibi yetkililerin yanı sıra ilçede yaşayan yabancı uyruklular da katıldı. Alanya Belediye Başkanı, misafirlerine 'yeni Alanyalılar' diyerek onları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. İlçe Müftüsü ise bu iftarla ramazanın bereketini ve merhametini tüm insanlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Programa katılan bir Gürcistan uyruklu ise Alanya'nın kendilerine verdiği sevgi, saygı ve güven için teşekkür etti.

05.04.2024 21:55  Güncelleme: 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye ve ilçe müftülüğü, yerleşik yabancıları iftar programında buluşturdu.

Emine Özmüftüoğlu Camisi avlusundaki programa, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile ilçede yaşayan yabancı uyruklular katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, yaptığı konuşmada, ilçede birçok milletten yabancının yaşadığını belirterek, "Biz bu misafirlerimize yeni Alanyalılar diyoruz. Böyle kutlu bir gecede onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

İlçe Müftüsü İlhan da yerleşik yabancılarla iftar yaparak ramazanın bereketi, merhameti ve şefkatini tüm insanlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

İlhan, dünyada yaşanan kaos ve sıkıntılar karşısında bu iftarla güzel bir mesaj vermek istediklerini dile getirdi.

Gürcistan uyruklu Luiza Gigitashvili ise her sene kendileri için bu iftarın düzenlendiğini anlatarak, "Bizler de yerleşik yabancılar olarak bu programa katılıyoruz. İslam kültürüne çok saygı duyuyoruz. Alanya'nın bize verdiği sevgi, saygı ve güven için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Gürcistan, Jandarma, Antalya, Alanya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da yerleşik yabancılar iftar programında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 22:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da yerleşik yabancılar iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement