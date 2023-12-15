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Alanya'da Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Alanya'da Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması düzenlendi

Alanya'da Barbaros Azakoğlu Ortaokulu tarafından TÜBİTAK projesi kapsamında düzenlenen Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması'nda kazananlar belirlendi. Yarışmada birinci olan 'Kabuklu kuru fasülye' yemeği, 87 puanla seçildi.

15.12.2023 - 10:59,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Barbaros Azakoğlu Ortaokulu tarafından TÜBİTAK projesi kapsamında 'Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması' düzenlendi.

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması'nda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Prof. Dr. Birol Saygı, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Özcan jüri üyeleri oldu.

Yarışmada öne çıkan lezzetler jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek kazananlar belirlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmesinde 8-A sınıfının yaptığı 'Kabuklu kuru fasülye' 87 puanla birinci oldu. İkinci sırayı 6-C sınıfının 'Laba dolması' alırken, üçüncülüğü ise 7-E sınıfından 'Barbunyalı taze fasülye' yemeği elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Farklı yemekler aynı kategoride yarıştı. Biz bir taraftan yedik, bir taraftan işimizi yaptık. Jüri üyelerimize, öğrencilere, annelere, velilere ve organizasyonda başta okul müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Yarışmanın sonunda kazananlara kupa ve katılım belgeleri verilirken, jüri üyelerine de plaket takdim edildi.

Alanya\'da Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması düzenlendi
Kaynak: DHA
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