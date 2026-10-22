Alanya\'da yunuslar gezi teknesine eşlik etti, o anlar dronla görüntülendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunuslar dron ile görüntülendi.

Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar gezi teknesine eşlik etti. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarken, o anlar dronla görüntülendi. Teknedeki turistler ise yunusları ilgiyle izledi. Bir süre teknenin yanında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.