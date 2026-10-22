Alanya\'da yunuslar gezi teknesine eşlik etti, o anlar dronla görüntülendi

Alanya'da yunuslar gezi teknesine eşlik etti, o anlar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar bir gezi teknesine eşlik etti. Teknedeki turistlerin ilgiyle izlediği yunuslar su yüzeyine çıkarken dronla görüntülendi, bir süre sonra gözden kayboldu.
ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında teknenin yanında yüzen yunuslar dron ile görüntülendi.
Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde yunuslar gezi teknesine eşlik etti. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarken, o anlar dronla görüntülendi. Teknedeki turistler ise yunusları ilgiyle izledi. Bir süre teknenin yanında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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