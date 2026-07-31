Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katılıyor.

Ekipler gece gündüz yaptıkları söndürme çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, AA muhabirine, 29 Temmuz saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin 10 dakika içerisinde ilk müdahaleye başladığını söyledi.

Yangına karşı havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale yapıldığını aktaran Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz." diye konuştu.

Kayıran, Kaş ve Kumluca'daki yangınların ise tamamen kontrol altına alındığını hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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