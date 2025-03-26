Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde Yenileme Çalışmaları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya-Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde iyileştirme çalışmaları için 200 milyon TL yatırım yaparak tesisin modernizasyonunu hedefliyor. Çalışmaların ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

26.03.2025 11:01
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya- Konaklı Arıtma Tesisi'nde iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması yapıyor. Yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olması beklenen Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nideki çalışmaların ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, atık su arıtma altyapısının ve tesislerin standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Alanya'nın atık su arıtma hizmetinde kritik öneme sahip olan tesiste, kötü kokuya neden olan ön arıtma ünitesi de koku giderme sistemleri ile donatılarak modernize ediliyor. KDV ve fiyat farkı dahil yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olması beklenen Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin yenileme çalışmasının, ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Yapısal sorunlar tespit edildi

ASAT Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, Alanya'da bulunan ve 2007 yılında inşa edilen Konaklı Atık Su Arıtma Tesisi'nin, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini belirtti. Devir sonrası tesiste bulunan iki havalandırma havuzunda yapısal sorunlar tespit edildiğini kaydeden Otuzaltı, bu sorunlar nedeniyle bir havuzun hiç kullanılamadığını, diğer havuzun ise yarı kapasiteyle çalıştığını aktardı.

2020 yılında sorunlu havalandırma havuzunun ASAT tarafından yıkılarak yeniden inşa edildiğini söyleyen Otuzaltı, Alanya'da yaşanan depremler nedeniyle diğer havuzun da deforme olarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Yenileme çalışmalarını başlandığını kaydeden Otuzaltı, bu kapsamda yapılacak çalışmaları şöyle anlattı:

"Kullanılamaz durumdaki havuz yıkılarak yeniden yapılıyor. Günlük 30 bin metreküp kapasiteye sahip olan tesis, şu an yapısal sorunlar nedeniyle günlük 15 bin metreküp kapasiteyle çalışmaktadır. Ocak ayında başlanan çalışmaların Ağustos ayında tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca bu süreçte havalandırma havuzunun tüm elektromekanik ekipmanları, hava hatları, difüzörler, blowerler ve mikserler yenilenecek. Tesiste kötü kokuya neden olan ön arıtma ünitesi de koku giderme üniteleri ile donatılarak iyileştirilecek."

Kaynak: ANKA

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