Alanya Mahmutlar açıklarında deniz hortumu zarar vermeden görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da yer yer etkili yağışın ardından Mahmutlar Mahallesi açıklarında deniz hortumu görüldü. Kısa sürede etkisini yitiren hortum zarara yol açmadı ve ilçenin farklı noktalarından cep telefonuyla görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Mahmutlar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirirken, ilçenin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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