Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Mahmutlar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirirken, ilçenin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.