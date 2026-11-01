Alanya Okurcalar'da su sporları barakasındaki yangında bir jet ski hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya Okurcalar'da su sporları barakasındaki yangında bir jet ski hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Okurcalar\'da su sporları barakasındaki yangında bir jet ski hasar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde su sporları işletmesine ait barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale gelirken içindeki bir jet ski de hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan bir barakada çıkan yangında hasar oluştu.

Okurcalar Mahallesi'nde su sporları işletmesine ait barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi, içerisinde bulunan bir jet ski de hasar gördü.

Kaynak: AA
OkurcalarİtfaiyeAntalyaGüncelAlanyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Her gören bir daha bakıyor Şafak Sezer’in son halini görenler şaşırdı Her gören bir daha bakıyor! Şafak Sezer'in son halini görenler şaşırdı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 21:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya Okurcalar'da su sporları barakasındaki yangında bir jet ski hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android