Alanya Uluslararası Noel Pazarı 7-8 Aralık'ta Düzenleniyor - Son Dakika
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Alanya Uluslararası Noel Pazarı 7-8 Aralık'ta Düzenleniyor

Alanya Uluslararası Noel Pazarı 7-8 Aralık\'ta Düzenleniyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Alanya Uluslararası Noel Pazarı, 7-8 Aralık'ta rengarenk etkinliklerle gerçekleştirilecek. Sanatçılar ve DJ'lerin sahne alacağı etkinlikte, farklı milletlerin kültürleri tanıtılacak ve ziyaretçileri yeni yıl coşkusuyla dolu bir hafta sonu bekliyor.

02.12.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Alanya Uluslararası Noel Pazarı, 7-8 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte sanatçılar Ömür Gedik ve Baran Aktan ile DJ Kadir Çetin sahne alacak.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Alanya Uluslararası Noel Pazarı, 7- 8 Aralık'ta belediye arkasındaki alanda kurulacak. Etkinlik, iki gün boyunca renkli aktivitelere ev sahipliği yaapcak.

Uluslararası Noel Pazarı'nda, ilçede yerleşik yaşayan vatandaşların kendi ülkelerinin kültürlerini yansıtan renkli stantlar yer alacak. Yiyecek, içecek, giyim ve hediyelik eşya stantları ziyaretçileri yeni yıl coşkusuyla karşılayacak. Festival alanında kurulan sahnede birçok dans ve müzik performansı yer alacak. Farklı milletlerin gösterileri ile yüzlerce ülkenin bir arada yaşadığı ilçeden kardeşlik ve barış çağrısı yapılacak. Festival alanında çocuklar için de özel bölümler oluşturuldu. Noel Baba gibi çocukların sevdiği karakterler ve oyun alanları ile vatandaşlar, festivale aileleriyle birlikte katılarak, güzel bir hafta sonu geçirecek. Uluslararası Noel Pazarı'nda ünlü isimler de sahne alacak. Etkinliğin ilk günü saat 18.30'da DJ Kadir Çetin, saat 19.30'da ise sevilen sanatçı Ömür Gedik birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. İkinci gün ise saat 19.30'da Baran Aktan ile eğlence zirveye ulaşacak.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek Noel Pazarı'na tüm vatandaşları davet etti. Başkan Özçelik, "Geleneksel hale gelen ve Alanya ile özdeşleşen Noel Pazarı'mızı bu yıl 14. kez açıyoruz. Vatandaşlarımız için oldukça renkli ve güzel bir program hazırladık. Farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacağımız Noel Pazarı'nda sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşadığımız Alanya'mızdan tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Her detayını düşündüğümüz Noel Pazarı'mıza tüm halkımızı ve yerli, yabancı misafirlerimizi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Alanya Uluslararası Noel Pazarı 7-8 Aralık'ta Düzenleniyor - Son Dakika
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