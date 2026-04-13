Alanya ve Muratpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu

(ANKARA) - Antalya'nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, "maddi menfaat karşılığında, mevzuata aykırı reçete yazarak, renkli reçeteye tabi sentetik hapları bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları" iddiasıyla, aralarında bir doktorun da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda, toplam 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, "zehir tacirlerine" yönelik operasyon yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan saha araştırmaları ve analizler sonucu belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi ve suç faaliyetleri delillendirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında, mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik hapları bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta arama yapıldı. İki ayrı operasyonda, toplam 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.