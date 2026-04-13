Alanya ve Muratpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu
Alanya ve Muratpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu

13.04.2026 10:31
Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, 425 bin sentetik hap ele geçirildi.

(ANKARA) - Antalya'nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, "maddi menfaat karşılığında, mevzuata aykırı reçete yazarak, renkli reçeteye tabi sentetik hapları bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları" iddiasıyla, aralarında bir doktorun da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda, toplam 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, "zehir tacirlerine" yönelik operasyon yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan saha araştırmaları ve analizler sonucu belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi ve suç faaliyetleri delillendirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında, mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik hapları bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta arama yapıldı. İki ayrı operasyonda, toplam 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Güvenlik, Alanya, Güncel, Suç, Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
