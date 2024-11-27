Alanya\'ya 20 Yeni Emniyet ve Jandarma Aracı Tahsis Edildi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ile emniyet bünyesine 10'ar yeni araç tahsis edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na yeni araç teslimi için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk katıldı. Kaymakam Ürkmezer, Türkiye genelindeki emniyet ve jandarma birimlerine araç dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de 10 emniyet müdürlüğümüze ve 10 jandarma komutanlığımıza araç teslimatı yapıldı. Bu araçlar, asayiş, devriye ve özellikle trafik görevlerinde kullanılacak. Ayrıca, burada gördüğünüz yerli üretimimiz olan TOGG araçları da kullanım alanlarına göre asayişte ve trafikte görev alacak. Tüm ekip arkadaşlarımız bu araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek. Bizler, Alanya'nın asayiş ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Alanya'mız, tüm turizm hareketliliğine rağmen bölgenin en huzurlu kentlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu huzurun sağlanmasında emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde, Jandarma Komutanlığımızda ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Emniyet ve jandarma personelleri tahsis edilen araçlarla tören sonunda görev yerlerine gitti.

Haber-Kamera Alkın BİRİCİKALANYA,