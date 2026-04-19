Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Fakırcalı Mahallesi'nde M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan Telat Öztürk'ün (51) üzerine kestiği ağaç devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Arazi sahibi M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - Son Dakika
