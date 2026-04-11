Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de Karşı Karşıya
Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de Karşı Karşıya

11.04.2026 11:31
Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele, Trabzonspor'un forma giyemeyecek oyuncularıyla dikkat çekerken, Alanyaspor'un sakat ve cezalı oyuncuları da bulunuyor. Maç Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Corendon Alanyaspor, 28 haftada 32 puanla 11. sırada yer alırken, Trabzonspor 63 puanla 3. sırada bulunuyor. Trabzonspor'da Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak, bazı oyuncular ise sarı kart ceza sınırında. Corendon Alanyaspor'da ise Meschack Elia, Ianis Hagi sakat ve kaptan Florent Hadergjonaj cezalı.

İki takım arasında oynanan 19 maçta Corendon Alanyaspor 8 galibiyet, Trabzonspor 6 galibiyet aldı, 5 maç berabere bitti. Alanyaspor evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Maç, Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Trabzonspor son altı maçını kazanırken, Corendon Alanyaspor bu sezon üst üste üç iç saha maçını yenilgisiz geçemedi.

