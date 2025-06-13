Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalışan Harun Karataş (45), palanganın kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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