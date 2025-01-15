Alaşehir'de Resim ve Boyama Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alaşehir'de Resim ve Boyama Eğitimi

Alaşehir\'de Resim ve Boyama Eğitimi

Özel gereksinimli öğrencilerin de katıldığı 'Renklerin gücü ile birlikteyiz' etkinliği düzenlendi.

15.01.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında özel gereksinimlilerin de olduğu öğrencilere resim ve boyama eğitimi verildi.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Alaşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "Renklerin gücü ile birlikteyiz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 20 öğrenciye resim ve boyama eğitimi verildi, resim, ebru ve el sanatları çalışmaları gerçekleştirildi.

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ali Rıza Türkol da sosyal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, empati ve paylaşma gibi değerleri sanat yoluyla aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Alaşehir, manisa, Eğitim, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Resim ve Boyama Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Resim ve Boyama Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.