Alaşehir'de Sağlıklı Üzüm Üretimi - Son Dakika
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Alaşehir'de Sağlıklı Üzüm Üretimi

06.08.2025 12:20
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Müşerref ve Mete Üründü, üniversiteden mezun olup bağlarında kalıntısız üzüm yetiştiriyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 40 yaşından sonra üniversiteye başlayıp bağcılık bölümünü bitiren Müşerref (42) ve kooperatif bölümünü bitiren eşi Mete Üründü (44) ile 20 dönümlük bağlarında yetiştirdikleri üzümlere kalıntı ve aktif madde bulunmadığı yönünde rapor aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 40 yaşından sonra üniversiteye başlayan Müşerref Üründü (42), Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bağcılık Bölümünü bitirdikten sonra, eşi Mete Üründü (44) ile birlikte kendi bağlarında dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü kalıntısız ve aktifsiz olarak yetiştirdi. Ündü, 20 dönüm alanda yapılan uygulamayla 40 ton civarında sağlıklı üzüm ürettti.Üründü çifti, bağlarından elde ettikleri üzümleri analizini de yaptırıp, kalıntı ve aktif madde bulunmadığı yönünde rapor aldı.

Müşerref Üründü, 2 yıl önce üniversite sınavına girdiklerini belirterek, "Ben bağcılık, eşim ise kooperatifçilik bölümünü kazandı. Bu yıl mezun olduk. Daha bilinçli bir üretici olmak için öğrendiklerimizi kendi bağımızda uyguladık. Zirai danışmanımızla iş birliği yaparak, insan sağlığına zarar vermeyen, aktifsiz üzüm üretimi yaptık. Gayet güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah alıcılar tarafından da takdir görür" dedi.

Eşi Mete Üründü ise, "2021 yılında babamın vefatıyla kendimizi çiftçiliğin içinde bulduk. Babam bize her zaman sağlıklı üretimin önemini telkin ederdi. O günden sonra eşimle birlikte daha iyi nasıl üretim yapabiliriz diye çalışmalara başladık. Sonra üniversite sınavına girdik ve eğitim aldık" diye konuştu.

ZİRAAT ODASI'NDAN YERİNDE İNCELEME

Alaşehir Ziraat Odası Ziraat Mühendisi ve Zirai Danışmanı Dündar Yalçın, Üründü çiftini bağlarında ziyaret edip, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yalçın, "Bu arazide yüksek maliyete rağmen biyolojik ve bakteriyel ürünlerin kullanıldığını gördük. Madem hedefimiz Avrupa pazarıysa, Üründü ailesinin yaptığı gibi temmuz-ağustos aylarında aktif madde içermeyen ürünlerle üretim yapılmalı. Bazı bölgelerde halen bilinçsiz ilaçlama yapılıyor. Bunun önüne geçmek için analiz zorunlu olmalı" dedi.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: DHA

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