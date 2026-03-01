Alaşehir'de Sokakta Bir Kişi Ölü Bulundu - Son Dakika
Alaşehir'de Sokakta Bir Kişi Ölü Bulundu

01.03.2026 22:37
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan sokakta ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi Toptepe mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öte yandan polis ekipleri ise hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan olduğunu belirledi.

Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Alaşehir'de Sokakta Bir Kişi Ölü Bulundu
