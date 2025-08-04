Alaşehir\'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.K. (23) idaresindeki 42 V 0929 plakalı tır, Alaşehir- Denizli kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda M.K'nin (47) kullandığı 09 KP 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonetin sürücüsü M.K. ile aracındaki yolcu M.K. (60) yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesindeki demir malzemelerin çarpması nedeniyle trafik ışıkları direği ile kavşakta bekleyen bir araçta da zarar oluştu.

Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.