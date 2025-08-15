Alaşehir'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 12,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ö.T. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
