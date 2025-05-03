Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Büro Amirliği, şüphe üzerine Akkeçili Mahallesindeki bir aracı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve 3 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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