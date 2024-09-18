Alaşehir\'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İkametteki aramalarda 1208 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.D. (48) emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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