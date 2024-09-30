Alaşehir'de Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Alaşehir'de Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Alaşehir\'de Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

30.09.2024 11:54
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde makilikte başlayan, ormana da sıçrayan yangını 2'nci günde de söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Alaşehir'in Serinyayla Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.40 sıralarında makilikte yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında alevler, rüzgarında etkisiyle büyüyüp, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile müdahale edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir itfaiye gruplarının yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve uçakların çalışmasına ara verildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirlenen yangında alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan yeniden müdahale başladı.

Haber: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa)

Kaynak: DHA

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