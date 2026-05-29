Alaska'da Dağcılar için Arama Kurtarma Çalışmaları

29.05.2026 10:13
McKinley Dağı'nda düşen 4 dağcı için kurtarma çalışmaları devam ediyor, hava koşulları belirsiz.

ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metre yüksekten düşen 4 dağcı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, Denali Geçidi yakınlarında 5 bin 547 metre yüksekten düştü.

Kalan 3 dağcı, düşen kişilere yardım etmeye çalıştıktan sonra 5 bin 181 metre yükseklikteki kamp alanına geri döndü.

ABD Ulusal Park Hizmetlerinin açıklamasına göre, düşen dağcılara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak dağcıların sağlık durumları henüz bilinmiyor.

Yetkililer, diğer 3 dağcıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, uygun görülmesi halinde yeni bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

Bölgede hava koşullarının gün boyunca değiştiğini kaydeden yetkililer, "hava koşulları uygun hale geldiğinde helikopter operasyonlarının başlayacağını" aktardı.

McKinley Dağı'nda tırmanış sezonu genellikle nisan sonundan temmuz ortasına kadar sürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
