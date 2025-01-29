Alaska'da F-35 Uçağı Düştü - Son Dakika
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Alaska'da F-35 Uçağı Düştü

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ABD'nin Alaska'sında eğitim sırasında F-35 uçağı düştü, pilot kurtuldu. Soruşturma başlatıldı.

29.01.2025 11:11
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- ABD'de F-35 uçağı düştü

ALASKA - ABD'nin Alaska eyaletinde eğitim tatbikatı yapan F-35 savaş uçağı düştü. Olay uçağın askeri üsse inişi sırasında yaşanırken pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitim tatbikatı yapan F-35 savaş uçağı düştü. Pilotun bir "uçuş arızası" yaşadığı ancak uçaktan atlamayı başardığı bildirilirken uçağın Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'ne inişi sırasında düştüğü kaydedildi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle uçakta ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Paul Townsend ise düzenlediği basın toplantısında, bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Uçağın düşme anları ise anbean görüntülendi. F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

Mayıs ayında da Teksas'tan Los Angeles yakınlarındaki Edwards Hava Kuvvetleri Üssüne gitmekte olan bir F-35 savaş uçağı, pilotun New Mexico'da yakıt ikmali için durmasının ardından düşmüş, pilot ise ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Savunma, Alaska, Güncel, Dünya, Pilot, Son Dakika

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