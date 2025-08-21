ALBA'dan ABD'nin Savaş Gemilerine Kınama - Son Dakika
ALBA'dan ABD'nin Savaş Gemilerine Kınama

21.08.2025 08:57
ALBA, ABD'nin Karayip Denizi'ne gönderdiği savaş gemilerini kınayarak bölge barışını tehdit ettiğini belirtti.

Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak (ALBA), ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararını kınadığını bildirdi.

Venezuela'nın ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen ALBA 13. Olağanüstü Zirvesi, ABD'yi kınayan ortak bir bildiriyle tamamlandı.

ABD'nin uyuşturucuyla mücadele adı altında Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne gönderdiği 3 savaş gemisinin bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğu vurgulanan bildiride, söz konusu girişim kınandı.

Bildiride, "Bu girişim, uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geliyor. Bu sebeple, bölgenin toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ihlal eden her türlü tehdit veya askeri eylemin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da açılış konuşmasında, Latin Amerika, Karayipler, ABD, Afrika ve tüm toplumsal hareketlere seslenerek, Venezuela halkının egemenlik, barış, kendi kaderini tayin, geleceği ve kendi kalkınmasını savunma hakkını desteklemeye çağırdı.

"Kendi sözlerinin yeterli olduğunu düşünüyorlar"

İsim vermeden ABD'yi hedef alan Maduro, "Latin Amerika'yı kendi arka bahçeleri gibi görüyorlar. Çılgınca tehditlerde bulunuyorlar. Halkların bayraklarını indirmesi, topraklarını ve vatanlarını teslim etmesi için yalnızca kendi sözlerinin yeterli olduğunu düşünüyorlar." dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de konuşmasında, ABD'nin Karayip Denizi'nin güneyine savaş gemileri göndererek yeni bir emperyalist güç gösterisi yapmaya çalıştığını savundu.

Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendiren iddiaların "iftira niteliğinde" olduğunu vurgulayan Canel, "Emperyalizm, hegemonyacı ve saldırgan bir saldırı planını hayata geçirirken, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve devletlerin iç işlerine müdahale, tehdit, zorbalık ve buna karşı alınmış onlarca yıllık bölgesel ve evrensel karar ve bildirilerin koyduğu sınırlara uymadığını açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de tüm Latin Amerika halklarından bölgeyi tehdit eden "faşizme" karşı birlik olmasını istedi.

Arce, "Şüphesiz, faşizm bizi tehdit ediyor ve Latin Amerika halkları direnmeye ve zafer kazanmaya hazırlanmalı. Halklarımızın gerçek güvenliği, savaş gemilerinin varlığıyla ya da yabancı birliklerin konuşlandırılmasıyla değil, daha fazla entegrasyon, daha fazla sosyal adalet, daha fazla demokrasi ve daha fazla egemenlikle inşa edilir." açıklamasında bulundu.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ise Latin Amerika halklarına seslenerek, şunları söyledi:

" Washington'un tehdidine karşı tüm Latin Amerika'nın birleşik ve güçlü bir tepki vermesi gerekiyor. Latin Amerika ve Karayip devletleri topluluğundan net bir yanıt gelmedi, bu korkaklıktır, teslimiyettir, boyun eğmektir. Latin Amerikalı yöneticiler, halklarının egemenliğini savunmak için onurlarını ortaya koymaları gerekiyor."

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

