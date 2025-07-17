Albanese, Panda Fu Ni'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Albanese, Panda Fu Ni'yi Ziyaret Etti

17.07.2025 12:54
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Avustralya Başbakanı Albanese, Çin'de panda Fu Ni ile bir araya gelerek dostluk mesajı verdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin'in Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde, geçen yıl Avustralya'dan ülkesine geri dönen panda Fu Ni ile bir araya geldi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Albanese, Fu Ni'yi anavatanında ziyaret etti.

Fu Ni'nin, tatlı olmasının yanı sıra Avustralya ve Çin'in uzun süredir devam eden dostluklarının bir simgesi olduğunu belirten Albanese, "Bu dostluk Yi Lan ve Xing Qiu adlı pandaların artık Güney Avustralya'yı evleri olarak görmeleriyle devam ediyor." dedi.

Albanese, "Bu sevimli elçileri yakından görmek, ülkelerimizi yakınlaştıran bağların hatırlatıcısı." ifadesini kullandı.

Adelaide Hayvanat Bahçesi'nden 2024'te ayrılan Fu Ni ve Wang Wang'ın yerini, dişi dev panda Yi Lan ve erkek panda Xing Qiu almıştı.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pekin'in Washington'la panda diplomasisi, 1972'de başlamış ancak Çin-ABD ilişkilerinin kötüleşmesiyle duraklama noktasına gelmişti.

Geçen yıl aralık ayında sözleşmenin sona ermesiyle 3 pandanın ülkesine geri gönderilmesine ilişkin konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin ve Amerikan halkları arasında dostluk elçisi olarak" ABD'ye tekrar panda gönderebileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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