Albanese Seçim İçin İşçi Partisi'ne Oy İstedi - Son Dakika
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Albanese Seçim İçin İşçi Partisi'ne Oy İstedi

Başbakan Albanese, 3 Mayıs seçimleri öncesi halkı İşçi Partisi'ne oy vermeye davet etti.

30.04.2025 16:28
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eski koalisyon hükümetinden kalan "kaosu ve işlevsizliği temizlemek" için 3 Mayıs'ta yapılması planlanan federal seçimlerde halkı İşçi Partisine oy vermeye davet etti.

Yüksek enflasyon, yerli halkların temsil arayışı ve yakıt fiyatlarındaki artış tartışmalarının gölgesinde, ülkeyi 3 yıl yönetecek federal hükümeti belirlemek için yapılacak seçimlerin öncesinde, Avustralya Başbakanı Albanese, Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde demeç verdi.

Avustralyalıları 3 yıl daha hükümette kalmak için İşçi Partisine oy vermeye çağıran Albanese, "Daha önce de söylediğim gibi Liberallerin geride bıraktığı kaos ve işlevsizliği temizlemek, 3 yıldan fazla zamanımızı alacak." dedi.

Albanese, "3 Mayıs'ta Avustralyalılardan İşçi Partisine oy vermelerini istiyorum, böylece geleceği inşa etmeye devam edebiliriz." diye konuştu.

Seçimlerde çoğunluğa sahip olamaması halinde İşçi Partisinin, iktidarı Yeşiller, bağımsızlar ya da küçük partilerle paylaşmak yerine yasaları müzakere etmeyi seçeceğini teyit eden Albanese, hiçbir bağımsızla yazılı anlaşma imzalamayacağını açıkladı.

Tek odak noktasının çoğunluk hükümeti kurmak olduğunu vurgulayan Albanese, seçimi "Avustralya'nın gitmesi gereken yön temelinde farklı iki vizyon arasındaki yarışma" olarak tanımladı.

Albanese, Avustralya'nın yerli füze üretimi de dahil bağımsız savunma kabiliyetini geliştirdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılmadığı için Avustralya muhalefet lideri Peter Dutto'yu eleştiren Albanese, "Burada olmak, planlarınız için sorumluluk almak demek. Burada olmak, halka ve demokratik sürece karşı sorumluluk duymakla ilgili." diye konuştu.

Albanese, " Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının, Avustralya'nın savunma stratejisini gözden geçirmesi gerektiği anlamına gelip gelmediğine" ilişkin soru üzerine, Avustralya'nın "kendisini savunması gerektiğini" söyledi.

Kaynak: AA

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