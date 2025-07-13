Albanese: Tayvan'da Tek Taraflı Eylemlere Karşıyız

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin Japonya ve Avustralya'ya, Çin ile olası bir "Tayvan çatışmasında" üstlenecekleri rolleri netleştirmeleri için baskı yaptığına dair haberlerin ardından, ülkesinin Tayvan konusunda "herhangi bir tek taraflı eylemi" desteklemediğini söyledi.

ABC News'ün haberine göre Çin'i ziyaret eden Başbakan Albanese, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Albanese, Avustralya'nın Tayvan konusundaki tutumunun net ve tutarlı olduğunu vurgulayarak, "herhangi bir tek taraflı eylemi" tasvip etmediklerini belirtti.

"Statükoda bir değişiklik olmasını istemiyoruz." diyen Albanese, Avustralya'nın Çin ile ilişkilere de önem verdiğini vurguladı.

Albanese'in açıklamaları, ABD'nin, Çin ile Tayvan üzerinden yaşanabilecek bir gerilim durumunda Japonya ve Avustralya'nın nasıl bir rol üstleneceğini netleştirmeleri için iki müttefikine baskı yaptığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Çin'i ikinci kez ziyaret eden Albanese, temasları kapsamında mevkidaşı Li Çiang ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelecek.