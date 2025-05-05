Albanese, Trump'tan Tebrik Telefonu Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Albanese, Trump'tan Tebrik Telefonu Aldı

Avustralya'da yeniden seçilen Başbakan Albanese, Trump ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptı.

05.05.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da resmi olmayan sonuçlara göre yeniden iktidara gelen mevcut Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'tan tebrik telefonu aldı.

ABC News'in haberine göre, Albanese, Trump'tan telefon aldığını açıkladı.

Albanese, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS ortaklığını ve ABD'nin gümrük tariflerini gündeme getirdiğini söyledi.

Trump ile görüşmesinin "çok samimi ve pozitif" geçtiğini ifade eden Albanese, ikili ilişkilerin sürdürüleceğini kaydetti.

Trump'ın Albanese'in rakibi hakkında fikri yok

Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Avustralya'daki seçimler hakkında "hiçbir şey bilmediğini" söyledi.

Trump, Albanese'in "iyi bir arkadaş" olduğunu ve kendisine karşı her zaman çok kibar ve saygılı davrandığını ifade etti.

Avustralya seçimlerinde Albanese'in rakibi olarak yarışan Liberal Partinin lideri Peter Dutton hakkında Trump, "(Albanese'e) karşı yarışan kişinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok." dedi.

Avustralya'da oy sayımı sürüyor

Ülke genelinde oy sayım süreci devam ederken, Avustralya resmi yayın kuruluşu ABC ve 9News tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, İşçi Partisinin seçimleri kazanması bekleniyor.

Mevcut oy oranlarına göre, iktidardaki İşçi Partisi, parlamentodaki 151 sandalyeden 85'ini hanesine yazdırarak seçimleri önde götürürken, Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 39 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Buna göre, Albanese'in lideri olduğu İşçi Partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 76 milletvekilli sınırını da aştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Avustralya, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albanese, Trump'tan Tebrik Telefonu Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Albanese, Trump'tan Tebrik Telefonu Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.