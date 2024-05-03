Albayrak Grubu\'nun düzenlediği Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Budapeşte\'de açıldı

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Albayrak Grubu tarafından düzenlenen "Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi", 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde sanatseverle buluştu.

Serginin bu yılki ilk Avrupa durağı olan Budapeşte'de Selam ayetleri ve çeşitli hadis-i şeriflerin yer aldığı 25 hat eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Macaristan ile Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan sergi, Albayrak Grubu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından açıldı.

Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Katar ve Pakistan'ın Macaristan Büyükelçileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Macaristan Temsilcisi, TİKA Macaristan Koordinatörü Elif Türkislamoğlu ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı.

Sergi 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.