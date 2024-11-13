Albayrak'tan Eskişehir Belediyesi'ne Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Albayrak'tan Eskişehir Belediyesi'ne Eleştiriler

Albayrak\'tan Eskişehir Belediyesi\'ne Eleştiriler

AK Parti İl Başkanı Albayrak, UKOME'nin kararları sonrası Eskişehir'in trafik sorununa dikkat çekti.

13.11.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Asarcıklı Caddesi'nin bir bölümünün Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla trafiğe kapatılmasının ardından yaşananlara dair Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın cadde esnafını ziyaret ederek taleplerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluklarını düzgün şekilde yerine getirmesini gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'in kalbinde yıllardır çilesi bitmeyen bir inşaat alanıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan, "Bu şehrin en merkezi noktalarından birinde, ne düzgün bir denetim var ne de vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına bir düzenleme. Yollar tıkalı, yönlendirme tabelaları yok, yayalar yürüyemiyor, araçlar geçemiyor. Müşteri esnafa ulaşamıyor. Haliyle esnaf sıkıntıda ve vatandaşın sabrı ise tükenmiş durumda. Adeta 3'üncü dünya ülkelerinden bir görüntü sergileyen bu alanda, Eskişehir halkı böylesi bir mağduriyeti hiç hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, alanı halkın yararına düzenlemek ve şehre yakışır bir estetik katmanın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz adına soruyoruz, 'Bu çile ne zaman bitecek?' Eskişehirli hemşehrilerimiz, sorumluluk sahibi bir yönetim ve hızlı çözümler bekliyor. Biz de AK Parti olarak, vatandaşımızın yanında olmaya, onların sorunlarını yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Eskişehir'in modern, yaşanabilir bir şehir olması için daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, AK Parti, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albayrak'tan Eskişehir Belediyesi'ne Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
22:29 HÜRJET’in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu
22:19 Jose Mourinho’yu dev kulübe önerdiler Jose Mourinho'yu dev kulübe önerdiler
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 16:58:49. #1.13#
SON DAKİKA: Albayrak'tan Eskişehir Belediyesi'ne Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.