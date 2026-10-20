Alberta'da seçmenler ayrılığa hayır dedi, oyların yüzde 76'sı Kanada'da kalmayı seçti

Kanada'nın Alberta eyaletinde düzenlenen referandumda seçmenlerin büyük çoğunluğu, eyaletin ülkeden ayrılma sürecinin başlatılmasına karşı çıktı.

Alberta Seçim Kurulunun resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, 1 milyondan fazla oyun sayıldığı referandumda seçmenlerin yüzde 76'sı Kanada'nın parçası olarak kalmayı, yüzde 23'ü ise ayrılma sürecinin başlatılmasını destekledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney sonuçlara ilişkin açıklamasında, "Albertalıların seçimi oldukça açık. Birliği, birlikte inşa etmeyi ve birbirlerine sahip çıkmayı seçtiler. Her şeyden önce Kanada'yı seçtiler." ifadesini kullandı.

Carney, sonuçların ticaretin çeşitlendirilmesi, altyapı projelerinin geliştirilmesi ve Kanada'nın küresel enerji gücü haline getirilmesi yönündeki çalışmalara ivme kazandıracağını belirtti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, ilk sonuçları memnuniyetle karşılayarak, "Alberta halkı, birleşik bir Kanada içinde daha güçlü bir Alberta için oy kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Alberta'da ayrılık tartışmalarının arka planı

Kanada'nın petrol ve doğal gaz üretiminde öne çıkan eyaletlerinden Alberta'da ayrılık tartışmaları, büyük ölçüde ekonomik ve siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Ayrılık yanlıları, eyaletin federal bütçeye yaptığı katkının diğer bölgelere aktarılan kaynakları finanse ettiğini savunurken, Ottawa yönetiminin çevre ve enerji politikalarının Alberta'nın petrol sektörünü kısıtladığını ileri sürüyor.

Alberta'daki oylama, eyaletin Kanada'dan ayrılmasına doğrudan karar vermeyi değil, ayrılık konusunda hukuken bağlayıcı bir referandum düzenlenmesi için yasal sürecin başlatılıp başlatılmamasını konu alıyor.

Kanada yasalarına göre, bir eyaletin ülkeden tek taraflı olarak ayrılması mümkün değil. Olası bir ayrılık, müzakereleri ve anayasal değişiklik sürecini gerektiriyor.