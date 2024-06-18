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'Albino' kadının Adana sıcağında yaşam mücadelesi

ADANA - Adana'da 'Albino' genç kadın 3 kız çocuğuyla birlikte kavurucu sıcaklarda çadırda kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da güneşe normal vatandaşlar bile çıkmakta güçlük çekerken 'Albinizm' hastaları için bu durum adeta işkenceye dönüşüyor. 'Albino' Songül Eryiğit (22), Adana'nın sıcağında 3 çocuğuyla çadırda kalarak yaşam savaşı veriyor. Songül Eryiğit, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde brandalarla oluşturduğu çadırda, Reyhan (3), Biricik ve 3 aylık İncila ile kavurucu sıcaklarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

"Güneşe çıkamıyorum, sıcak beni çok fazla etkiliyor"

Sıcak havanın kendi sağlığı için tehdit oluşturduğunu dile getiren Songül Eryiğit, "Sıcağa dayanamıyorum. Sıcak beni fazla etkiliyor. Güneşe çıkamıyorum, o yüzden çalışamıyorum. 3 çocuğum var. Çok zor. Yazın sıcak, kışın çamur. Çadırda geçinemiyorum. Peçete satıyorum mecburiyetten. Kazandığım yeterli gelmiyor. Eşim cezaevinde zaten" sözlerine verdi.

"Evde yaşamak hayalim

Kendisi ve çocukları için en büyük hayalinin yeniden bir evde yaşamak olduğunu paylaşan Eryiğit, "Sıcak bir yuvam olsun, bir evim olsun istiyorum. Erzak, çocuklara kıyafet istiyorum. Dolabım, makinem, televizyonum bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. İki yastığım bir döşeğim var" dedi.

Albinizim hastalığı nedir?

Albinizm, vücuttaki melanin üretiminde soruna yol açan çeşitli durumlar sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Albinizm hastalığının adı Latince beyaz anlamına gelen 'albus' kelimesinden türemiştir. Dilimizde hastalık için albinizm veya albinos tanımları kullanılır. Albinizm hastalarına ise albino adı verilir. Albinizmde hastaların saçları, gözleri ve derilerindeki renk eksikliği en dikkat çekici bulgulardan biridir. Ancak renk eksikliği her zaman çok belirgin olmayabilir. Albinolar güneş ışığına karşı çok hassastır. Bu nedenle de cilt kanserine yakalanma riskleri yüksektir. Güneşe çıkan albinolarda çil, pigmentli veya pigmentsiz benler, güneş lekeleri, lentigolar güneş yanığı gibi durumlar oluşabilir.