Albüm: Bangladeş'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor
DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi.
24.12.2023 - 16:26,
Güncelleme: 16:26
DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi. Burada yaşayan pek çok kişi atılmış pet şişeler gibi buldukları tehlikeli atıkları geri kazandırmakla meşgul.
Kaynak: Xinhua