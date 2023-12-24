Albüm: Bangladeş\'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor

DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi. Burada yaşayan pek çok kişi atılmış pet şişeler gibi buldukları tehlikeli atıkları geri kazandırmakla meşgul.