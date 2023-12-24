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Albüm: Bangladeş'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor - Son Dakika
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Albüm: Bangladeş'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor

DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi.

Albüm: Bangladeş\'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor
24.12.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:26
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DAKKA, 24 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Buriganga Nehri kıyıları son yıllarda plastiklerin geri dönüştürüldüğü bir merkez haline geldi. Burada yaşayan pek çok kişi atılmış pet şişeler gibi buldukları tehlikeli atıkları geri kazandırmakla meşgul.

Kaynak: Xinhua
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Bangladeş, Aralık, Çevre, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Albüm: Bangladeş'te İşçiler Nehir Kıyısındaki Plastik Malzemeleri Geri Dönüştürmek Üzere Kurutuyor - Son Dakika
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