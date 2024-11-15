ALES/3 uygulamasına 171 bin 640 aday katılacak - Son Dakika
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ALES/3 uygulamasına 171 bin 640 aday katılacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 17 Kasım Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı.

15.11.2024 15:48
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 17 Kasım Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, yazılı açıklama ile 2024-ALES/3'ün 171 bin 640 adayın katılımıyla pazar günü gerçekleştirileceğini belirtti. 81 ilde yapılacak uygulamada 486 bina ve 6 bin 760 salonun kullanılacağını aktaran Ersoy, 92 sınav merkezinde yapılacak sınavın 10.15'te başlayacağını, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını bildirdi.

Ersoy, sınavın yılda 3 kez uygulandığını belirterek, "Adayların alacakları puanlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 1240 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca, uygulamaya 651 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için de gerekli düzenlemeler yapıldı, tedbirler alındı. Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ALES/3 uygulamasına 171 bin 640 aday katılacak - Son Dakika

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