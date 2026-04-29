Alevi-Bektaşi Dernekleri Bornova'da Buluştu

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma yemeğinde Alevi-Bektaşi dernekleri, sivil toplum temsilcileri ve yurttaşlar bir araya geldi. Ortaklaşa düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalar; demokrasi, laiklik, doğa mücadelesi ve toplumsal dayanışma ekseninde güçlü mesajlar içerdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplumsal hafızanın ve ortak değerlerin korunmasının gerekliliğine değinerek geçmişte yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini, bu tür hatırlamaların toplumların geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Eşki, içinde bulunulan dönemin toplumsal açıdan önemli bir süreç olduğuna işaret ederek, bu süreçte bireylerin ve kurumların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Toplumun farklı kesimlerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesinin, daha adil, demokratik ve özgür bir gelecek için gerekli olduğunu ifade etti. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve yurttaşların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın altını çizen Başkan Eşki, insanların birbirine destek olduğu, sesini duyurabildiği ve ortak hedefler doğrultusunda ilerleyebildiği bir toplumsal yapının güçleneceğini belirtti. İktidar hedefinin de altını çizen Eşki, herkesin katkı sunduğu bir mücadele anlayışının, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

"Birlikte mücadele etmek zorundayız"

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan, konuşmasında dayanışma gecelerinin anlamına dikkat çekerek, bu buluşmaların sadece sosyal etkinlikler olmadığını vurguladı. Türkiye'de eğitimden doğa talanına kadar birçok alanda ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Arslan, özellikle laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığını dile getirdi. Arslan, farklı kimliklerin bir arada yaşamasının önemine değinerek şu çağrıyı yaptı:

"İnkarcı ve tekçi anlayışa karşı çok dilli, çok kimlikli bir yaşamı birlikte inşa etmek zorundayız. Mücadele sadece sözle değil, hayatın her alanında verilmelidir."

"Aynı sofrada, aynı mücadelede"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Barış Çelik ise etkinliğin simgesel anlamına dikkat çekti. Bu buluşmanın yalnızca bir yemek organizasyonu olmadığını belirten Çelik, birlik ve dayanışma iradesinin altını çizdi. Doğa talanına karşı verilen mücadeleye değinen Çelik, Akbelen'den Dersim'e uzanan direnişlerin ortak olduğunu ifade etti. Ayrıca siyasi tutukluların özgürlüğüne kadar mücadelenin süreceğini belirterek, "Birleşe birleşe kazanacağız" mesajını verdi.

"Doğa, kadın ve gençlik: Üç büyük yara"

Dersimliler Derneği adına konuşan Bahar Gürsul, doğa tahribatı, kadın cinayetleri ve gençlerin geleceksizliği konularına dikkat çekti.Dersim'in yalnızca bir coğrafya değil, bir kültür ve inanç alanı olduğunu vurgulayan Gürsul, doğaya yönelik saldırıların aynı zamanda toplumsal hafızaya da yöneldiğini ifade etti. Kadın cinayetlerinin toplumun en büyük yaralarından biri olduğunu belirterek, "Kadına yönelen şiddet insanlığa yönelmiştir" dedi. Gençlerin umutsuzluğuna da değinen Gürsul, mevcut eğitim sisteminin sorgulamayan bireyler yetiştirdiğini belirterek "Ne de olsa kışın sonu bahardır. Umudu büyütmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Birlik ve kardeşlik vurgusu"

Dersimliler Derneği Bornova Şube Başkanı Fethi Duman ise konuşmasında katılımcılara ve ev sahibi Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek dayanışma, birlik ve kardeşlik mesajı verdi.